В Приморско-Ахтарске продавщица дала отпор грабителю, которому в итоге пришлось спасаться бегством, следует из видеозаписи, предоставленной ГУ МВД по Краснодарскому краю

"Прибывшим на место происшествия госавтоинспекторам продавец торговой точки пояснила, что неизвестный мужчина в медицинской маске и темных очках напал на нее и потребовал выдать деньги из кассы. Однако женщина оказала сопротивление и позвала на помощь. Нападавший выбежал из магазина и скрылся", — сообщается на сайте кубанского главка МВД.