В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса

Житель Приморского края в составе международной преступной группы отправил контрабандой в Китай десятки тысяч кубометров ценной древесины.

По версии следствия, в период с 2016 по 2017 годы мужчина 1982 года рождения был привлечен его знакомой, гражданкой Китая, в состав международной преступной группы.

В течение двух лет преступники вывезли с территории Приморья в Китай по поддельным документам десятки тысяч кубометров ценных пород древесины.

"Преступное сообщество составили два подразделения — русская и китайская подгруппы. В составе русской подгруппы обвиняемый выполнял ряд функций, в том числе готовил и подавал таможенные декларации от имени ряда подконтрольных фирм, вносил в них недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, вел переговоры с поставщиками древесины, осуществлял фиктивное руководство одной из компаний с целью создания видимости ведения законного бизнеса", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Общая стоимость незаконно вывезенного в Китай леса превысила сумму в 450 миллионов рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд, добавили в ведомстве.

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