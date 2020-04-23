Четыре поселка пострадали от пожаров в Кемеровской области

В течение одного дня, 23 апреля, в четырех поселках Кемеровской области сгорели около 40 строений.

Как сообщили в МЧС России, во всех случаях обошлось без пострадавших.

В селе Постниково Ижморского района, где сгорели 15 жилых домов, хозпостроек и фельдшерско-акушерский пункт, с огнем боролись 49 пожарных МЧС России и 13 единиц техники.

"На помощь им из Красноярска и Абакана вылетели два вертолета Ми-8 и самолет БЕ-200 МЧС России, которые произвели пять сливов. Тушение осложнялось высокой скоростью распространения огня из-за ветра с порывами до 25 м/с и плотной застройкой. По предварительным данным, пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В селе Краснинском огнем было уничтожено два жилых дома и пять хозпостроек.

В селе Пашково Яшкинского района Кузбасса пожар уничтожил четыре жилых и два нежилых дома. Для тушения там также потребовалось привлекать авиацию.

В жилом районе Кедровка Кемеровского городского округа от огня пострадало три дома и хозяйственные постройки.

Почти во всех случаях причиной возгорания предварительно являются несанкционированные палы сухой травы.

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