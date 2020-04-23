Рецидивист сядет на семь лет за многочисленные кражи из гаражей

У жителя Хабаровска изъяли целый склад краденых автомобильных колес, электроинструментов, канистр с топливом и прочих вещей, которые он похищал в гаражных кооперативах города.

Неоднократно судимый 41-летний житель Хабаровска обокрал не менее одиннадцати гаражей на территории города. Его интересовало все, что представляет хоть какую-то ценность.

"Установлено, что подсудимый передвигался на арендованных автомобилях. Во время поездок мужчина выбирал отдельно стоящие гаражи. В ночное время он приезжал к боксу и при помощи специальных устройств открывал запорные устройства. Интересовало злоумышленника разнообразное ценное имущество: комплекты колес, электроинструменты и оборудование, резиновые лодки и лодочные моторы, туристический инвентарь, канистры с топливом", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Общий ущерб составил 1 миллион 120 тысяч рублей.

Поскольку ранее злоумышленник уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж, суд снисходительности к нему не проявил.

Следующие семь лет он проведет в колонии строгого режима.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Амурской области мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство двух человек, в том числе 11-летней девочки.