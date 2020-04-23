В целом жители Московской области стали более ответственно подходить к соблюдению режима самоизоляции, отметили в управлении региональной безопасности.
После того, как к контролю за соблюдением режима подключились сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов, граждане стали существенно меньше выходить на улицу без веских причин.
Так, количество транспорта на дорогах в среднем снизилось на 40% по сравнению с обычными днями до режима самоизоляции, говорится в сообщении ведомства.
"С начала введения пропускного режима проверено на наличие электронных пропусков более 400 тыс. водителей автомобилей и свыше 20 тыс. граждан, следовавших общественным транспортом. Из них не имели пропусков всего 1,2 %", — подчеркнул зампредседателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.
В настоящий момент в регионе разрешается выйти из дома в случаях:
Во всех остальных случаях предусмотрена административная ответственность.
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