В Подмосковье поймали более двух тысяч нарушителей самоизоляции

В целом жители Московской области стали более ответственно подходить к соблюдению режима самоизоляции, отметили в управлении региональной безопасности.

После того, как к контролю за соблюдением режима подключились сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов, граждане стали существенно меньше выходить на улицу без веских причин.

Так, количество транспорта на дорогах в среднем снизилось на 40% по сравнению с обычными днями до режима самоизоляции, говорится в сообщении ведомства.

"С начала введения пропускного режима проверено на наличие электронных пропусков более 400 тыс. водителей автомобилей и свыше 20 тыс. граждан, следовавших общественным транспортом. Из них не имели пропусков всего 1,2 %", — подчеркнул зампредседателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

В настоящий момент в регионе разрешается выйти из дома в случаях:

обращения за экстренной медицинской помощью;

сдачи крови;

необходимости ходить на работу, если она не приостановлена;

покупки продуктов, лекарств;

прогулки с домашним животным на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

выноса мусора.

Во всех остальных случаях предусмотрена административная ответственность.

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