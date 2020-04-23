Житель Подмосковья нападал на банкоматы с металлической трубой

В городе Краснознаменске полицейские задержали мужчину, который за что-то обиделся на банкоматы.

Вооружившись металлической трубой, 42-летний местный житель посетил магазины на улицах Гагарина и Шлыкова в Краснознаменске и разгромил несколько расположенных там банкоматов.

Причем деньги целью мужчины явно не были, он просто разбивал мониторы, после чего уходил.

"После изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправных действий по месту его жительства. Им оказался 42-летний местный житель. В ходе осмотра квартиры мужчины обнаружена и изъята металлическая труба, использовавшаяся при совершении преступления", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье — вандализм.

Следователи выясняют истоки непреодолимой ненависти мужчины к банкоматам, а также размер нанесенного ущерба.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Петербурге будут судить четырех мужчин, которые занимались вымогательством, похищениями и убийствами предпринимателей.