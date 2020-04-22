Врач московского госпиталя ветеранов погиб от коронавируса

В больнице Коммунарки скончался врач госпиталя для ветеранов войны, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"У врача госпиталя ветерана войн №3 действительно была выявлена коронавирусная инфекция. Он незамедлительно был переведен на лечение в больницу в Коммунарке. К сожалению, 20 апреля он скончался. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция COVID-19 с развитием тяжелой двусторонней пневмонии", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что госпиталь полностью переоборудован для работы с пациентами, зараженными COVID-19. В больнице поддерживается строгий санитарный режим.