Врача детской больницы в Калининграде обвиняют в смерти ребенка

По мнению прокуратуры, врач не справился с лечением 15-летней девочки, подделал документы о выписке и дал указание госпитализировать пациентку в психиатрическую больницу, где она и скончалась.

В суд направлено дело в отношении врача-нейрохирурга Детской областной больницы Калининградской области. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в подделке документов.

"По версии следствия, в феврале 2019 года в Детскую областную больницу из Гусевской центральной районной больницы была доставлена 15-летняя пациентка, лечение которой проводил врач-нейрохирург. Он преждевременно выписал пациентку из медучреждения и дал рекомендацию госпитализировать ее в психиатрическую больницу", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

В этот же день девочку перевели в психиатрическую больницу, где ее состояние значительно ухудшилось, в итоге она умерла.

"Кроме того, следствием установлено, что врач подделал подпись заведующего отделением, что позволило ему осуществить выписку и направление девочки для дальнейшего лечения в психиатрической больнице," — добавили в ведомстве.

Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Калининграда.

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