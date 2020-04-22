Ветер в Москве сдул 132 дерева и повредил 26 автомобилей

Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева, пострадавших людей нет, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства, ссылаясь на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В городе зафиксировано 132 случая падения деревьев из-за сильного ветра, больше всего — в Восточном и Юго-Восточном административных округах. К счастью, пострадавших нет", — цитирует пресс-служба Бирюкова.

Отмечается, что из-за падения деревьев повреждено 26 автомобилей и 3 опоры рекламных щитов.