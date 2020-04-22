Пропавшего в Крыму чиновника из Москвы нашли мертвым

Заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым в арендованной квартире в Ялте.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный московский чиновник приехал из Краснодарского края на такси в Ялту в конце марта, после чего перестал выходить на связь.

Местная полиция организовала поиски мужчины, в результате которых тело Ошарина было найдено в одной из квартир.

По предварительной информации, следы, которые могли бы говорить о насильственном характере смерти, на теле мужчины не обнаружены.

По данному факту Следственный комитет назначил проверку.

"В настоящее время ... устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины, события, ей предшествующие, маршрут передвижения и контакты. Назначены соответствующие экспертизы для установления точной причины смерти", — сообщила пресс-служба СК РФ по республике Крым.

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