В Ярославской области сильный ветер оборвал тросы моста

В Борисовском районе Ярославской области сильный ветер оборвал тросы пешеходного моста, пролегающего через реку. Во время происшествия никто не пострадал, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.

"В поселке Борисоглебском в результате порывов ветра произошел обрыв двух тросов навесного пешеходного моста через реку Устье", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после обрыва тросов некоторые 20-метровые пролеты моста просели.