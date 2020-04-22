Алтайцы пытались вывезти за границу краснокнижных сапсанов

Четверо жителей Алтайского края обвиняются в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса.

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум статьям уголовного кодекса: покушение на незаконное перемещение через границу РФ особо ценных диких птиц и незаконное приобретение и хранение редких животных.

"По версии следствия, в октябре 2019 года злоумышленники незаконно пытались вывезти в Республику Казахстан шесть особо ценных диких птиц — сапсанов, относящихся к семейству соколиных и занесенных в Красную книгу Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

По оценке экспертов, все птицы выросли в условиях естественной среды обитания и были пойманы злоумышленниками в дикой природе. Их вывоз повлек бы ущерб в размере 3,5 миллиона рублей.

При попытке вывезти краснокнижных птиц обвиняемых задержали сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю. Уголовное дело направлено в суд.

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