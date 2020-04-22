Продавцам марихуаны из Феодосии грозит срок до 20 лет тюрьмы

По подозрению в торговле наркотиками задержаны пятеро жителей Феодосии, участники преступной группы в возрасте от 22 до 30 лет. У молодых людей изъяли больше 400 граммов марихуаны.

Обязанности в ОПГ были четко распределены и каждый выполнял конкретные задачи

Одни занимались поддержкой сайтов, через которые искали покупателей и сообщали информацию о "закладках", другие получали наркотики, фасовали их и разносили по тайникам.

"При пресечении преступной деятельности злоумышленников сотрудниками полиции было изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой более 465 граммов", — сообщили в пресс-службе МВД России по республике Крым.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере. Молодые люди могут отправиться за решетку на срок до 20 лет.

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