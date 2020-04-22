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Источник Правда.Ру

“Семейный бизнес”: в Петербурге будут судить депутата и его отца

Происшествия » Парад мошенников

Под суд пойдут депутат Законодательного собрания Ленинградской области и его отец, который руководил одной из коммерческих структур в регионе. Их обвиняют в мошенничестве.

"По данным следствия, в период с 2011 по 2014 годы обвиняемые, действуя с группой лиц по предварительному сговору, от имени коммерческой структуры мошенническим путем приобрели право на чужое имущество — земельный участок, расположенный на территории Всеволожского района Ленинградской области", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Кадастровая стоимость участка в 35 гектаров составляла более 63 миллионов рублей. Но злоумышленники путем обмана должностных лиц местной администрации смогли выкупить землю всего за 15% стоимости.

Этим, по мнению следствия, они причинили ущерб бюджету муниципального образования в размере 53 млн 677 тысяч рублей.

Следствие по делу завершено, в ближайшее время все материалы будут направлены в суд,  добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что москвич, который попытался заступиться за девушку получил ножевые ранения и попал в реанимацию.

Темы депутат коррупция мошенничество ленинградская область
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