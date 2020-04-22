Москвич заступился за девушку и получил несколько ударов ножом

Ранее судимый житель Москвы нанес несколько ножевых ранений своему соседу по подъеду. Раненый мужчина госпитализирован в реанимацию.

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный нанес несколько ножевых ранений мужчине во дворе одного из домов на Пятницком шоссе. Спустя несколько минут на место прибыл наряд патрульно-постовой службы вместе с участковыми уполномоченными полиции. Полицейские оказали пострадавшему первую доврачебную помощь: обработали раны и наложили на них кровоостанавливающие повязки", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что потерпевший вместе со своей знакомой возвращался домой. У подъезда девушка повздорила с его соседом по подъезду. Молодой человек решил заступиться за свою спутницу и получил несколько ножевых ранений.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело, задержанного поместили в СИЗО.

"Раненый мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы. Ему оказана необходимая медицинская помощь", — уточнила представитель ведомства.

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