Замглавы департамента культуры Москвы без вести пропал в Крыму

Согласно уточненным данным заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин еще 26 марта прибыл в Ялту и с тех пор не выходил на связь.

В Крыму полицейские устанавливают местонахождение Леонида Ошарина, высокопоставленного чиновника московской мэрии, который уже почти месяц не выходит на связь. Информацию о пропаже мужчины подтвердила его дочь, Анастасия Ошарина.

В правоохранительных органах Республики Крым также сообщают, что чиновника ищут.

"В УМВД России по городу Ялте поступила информация о розыске гражданина 1973 года рождения, который, по предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина", — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

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