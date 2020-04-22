В Канске директор обирала подопечных дома престарелых

В городе Канске Красноярского края полицейскими возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.

В Канске сотрудники полиции выявили факт мошенничества с использованием служебного положения.

"Установлено, что директор социального учреждения для пожилых людей и инвалидов, имея доступ к банковским картам жильцов пансионата, с февраля по март осуществила с них снятие денежных средств на общую сумму 300 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Следственным отделом местной полиции в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание на срок до 6 лет.

В настоящий момент в полиции уточняют круг потерпевших и проверяют директора пансионата на причастность к подобным преступлениям, уточнили в ведомстве.

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