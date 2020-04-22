Жителя Красноярска убили из-за куска интернет-кабеля

В красноярский суд передано уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Его обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: кража и убийство.

По данным следствия, преступление произошло 9 мая 2019 года.

Днем в одном из многоквартирных домов Красноярска пропало интернет-соединение. Один из жителей дома поднялся на чердак, чтобы проверить, в чем дело.

"Там он увидел, что злоумышленник срезает интернет-кабель с целью его хищения. Мужчина попытался задержать злоумышленника, сказав, что вызовет сотрудников полиции. Обвиняемый, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за кражу, причинил жильцу телесные повреждения кирпичом, который поднял с пола, и ножом, имевшимся при себе. Потерпевший скончался на месте происшествия", — сообщили в Следственном комитете.

После этого преступник не только украл кусок срезанного кабеля, но и снял с погибшего ювелирные украшения.

Впрочем, скрываться ему удавалось недолго, личность злоумышленника установили по отпечаткам пальцев, которые он оставил на месте преступления.

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