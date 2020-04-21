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Источник Правда.Ру

Грузия выдала России троих преступников

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Правоохранительные органы Грузии экстрадировали Теймура Гарибова, Максима Фатеева и Курбана Омарова. Их обвиняют в совершении тяжких преступлений на территории России.

"По версии следствия, в апреле 2013 года в Петрозаводске Гарибов с сообщником пришли в дом к матери его сожительницы и, пока она спала, задушили ее. В дальнейшем труп женщины они вывезли в лес и сожгли", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Фатеев обвиняется в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Омаров обвиняется по статье — "пособничество в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью".

Все трое ранее скрылись от следствия, были объявлены в международный розыск и задержаны на территории Грузии.

"В августе 2019 года в связи с установлением их местонахождения Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запросы об их выдаче, которые были удовлетворены", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве задержан приезжий, который вымогал у своего знакомого крупную сумму денег и отнял автомобиль.

Темы грузия экстрадиция прокуратура
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