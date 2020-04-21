Больше семи лет колонии получил водитель, сбивший ребенка насмерть

Суд признал виновным жителя Сердобского района в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Отягчающим обстоятельством стало то, что водитель был пьян.

Как выяснило следствие и подтвердил суд, вечером 27 сентября 2019 года мужчина 1972 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своей автомашины марки "Форд Фокус".

"На улице Победы в селе Рощино Сердобского района водитель в нарушение правил дорожного движения не выбрал безопасную скорость движения, отвлекся от управления автомашиной, вследствие чего совершил наезд на мальчика 2016 года рождения. Ребенок шел с матерью в попутном направлении по обочине полосы встречного движения", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Мать не успела отреагировать на появление машины, потому что в тот момент везла коляску с младшим сыном.

После ДТП мужчина даже не остановился и предпочел скрыться

Мальчика госпитализировали, но через некоторое время он скончался в больнице.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", — уточнили в ведомстве.

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