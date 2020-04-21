В Заполярном телефонные мошенники поживились на 2 млн рублей

Две жительницы Мурманской области расстались с накоплениями, поверив голосу на другой стороне телефонной линии, мошенники похитили у них больше двух миллионов рублей.

Так, 59-летняя жительница города Заполярного сообщила полиции о хищении крупной суммы с банковского счета.

"Ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он пояснил, что с карты женщины производится несанкционированное списание денежных средств. Для предотвращения подозрительной операции он рекомендовал срочно перевести все сбережения на резервный счет", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Женщина пошла к банкомату и перевела на указанный счет почти два миллиона рублей, после чего связь с мошенником, естественно, прервалась.

В такую же ситуацию попала 66-летняя жительница Кандалакши. Она лишилась 295 тысяч рублей.

"По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. В настоящее время сотрудниками полиции установлено, что номера телефонов, по которым выходили на связь злоумышленники, зарегистрированы в Москве и Краснодарском крае", — сообщили в ведомстве.

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