Прокуратура утвердила обвинения против бывшего губернатора Сахалина

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина обвиняют в том, что он за взятки продавал места депутатов в городской думе Южно-Сахалинска.

Прокурор Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по делу Александра Хорошавина. Бывшего губернатора Сахалина обвиняют во взяточничестве.

"По версии следствия, с мая по ноябрь 2014 года участники группы, возглавляемой губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным, организовали получение взяток в размере от 2 до 10 млн рублей от граждан, имеющих намерение участвовать в выборах депутатов городской думы города Южно-Сахалинска пятого созыва в качестве кандидатов", — сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

В общей сложности злоумышленниками было получено взяток на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Вместе с Хорошавиным на скамье подсудимых окажется также бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин.

Еще два участника преступной группы скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск

"После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения по существу в Южно-Сахалинский городской суд", — уточнили в ведомстве.

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