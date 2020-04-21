В Москве аферисты открыли фальшивый пункт обмена валюты

По всей видимости, злоумышленники ждали, когда к ним обратится клиент с большими деньгами, и когда это произошло, скрылись с крупной суммой в валюте.

В полицию Центрального административного округа столицы обратился житель Подмосковья, который рассказал, что пришел в один из пунктов обмена валюты в центре столицы для совершения операции.

Кассир деньги пересчитала, упаковала, положила возле кассы, вышла из комнаты и больше уже не вернулась.

Позже потерпевший обнаружил в конверте вместо денег стопку бумаги. Материальный ущерб составил 2 миллиона 736 тысяч рублей.

По подозрению в мошенничестве оперативники задержали 34-летнюю приезжую.

"Как выяснилось, данная гражданка совместно с неустановленными соучастниками арендовала помещение, в котором ранее находилось отделение одного из банков, воссоздав антураж обменного пункта валюты. Получив для проверки деньги, злоумышленница изготовила из неплатежных средств упаковку с якобы пересчитанными деньгами, а сама скрылась с подлинными похищенными деньгами через запасной выход", — сообщили в ЦАО ГУ МВД России по Москве.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают соучастников преступления.

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