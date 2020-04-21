Житель Подмосковья устроил погром и бросался с ножом на людей

В Подмосковном Клину полицейские задержали мужчину, который за несколько минут успел нарушить четыре статьи Уголовного кодекса.

Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Клина за грубое нарушение общественного порядка, причинение телесных повреждений и угрозу убийством.

Установлено, что злоумышленник напал и избил 15-летнего подростка на улице 60 лет Комсомола. Поле этого достал нож и угрожал убийством его родителям.

Затем разбил бейсбольной битой подъездный фонарь и стеклопакет в подъезде дома.

"Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что подозреваемый после совершения противоправных деяний забаррикадировался в своей квартире. Переговоры с мужчиной результатов не дали, в связи с чем было принято решение срезать замок входной двери. В результате мероприятий нарушитель был обезврежен и задержан сотрудниками полиции", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье:

побои;

угроза убийством;

хулиганство;

вандализм.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве задержаны восемь человек, которые специализировались на мошенничествах в отношении пожилых людей.