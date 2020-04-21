В Москве задержали аферистов, которые наживались на пенсионерах

В общей сложности выявлено более пятидесяти эпизодов мошенничества. У пенсионеров из разных регионов страны злоумышленники похитили более двадцати миллионов рублей.

В полицию обратился 85-летний житель Симферополя, которого мошенники обманули дважды, похитив почти 560 тысяч рублей, которые он копил на операцию. Сначала пенсионеру позвонила женщина, преставилась сотрудницей Банка России и рассказала, что он якобы выиграл приз в 350 тысяч рублей, но чтобы их получить, нужно сделать несколько переводов на общую сумму 240 рублей.

Перечислив деньги, пожилой человек никакого приза не получил, а женщина перестала отвечать на его звонки

Через три месяца мошенники прислали ему же письмо, в котором находилось поддельное решение Таганского районного суда Москвы и свидетельство на компенсацию в 360 тысяч рублей. Якобы мошенников поймали и теперь ему хотят вернуть деньги.

Пенсионеру снова позвонили и сказали, что для исполнения решения суда нужно перевести 316 тысяч рублей на указанные счета. Так пожилой человек вновь потерял деньги.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска были выявлены две криминальные группировки, которые специализировались на мошенничестве в отношении пожилых граждан. Установлена их численность, роли участников, методы конспирации, способы распределения незаконного дохода", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферисты организовали несколько кол-центров, откуда обзванивали пожилых граждан. Для получения денег потерпевшим предлагалось оплатить госпошлину, страховку и услуги инкассации. В дальнейшем деньги зачислялись на счета других соучастников.

"В столичном регионе и в Пензенской области сотрудниками МВД России при участии Росгвардии задержаны восемь подозреваемых. Проведено девятнадцать обысков. Обнаружено свыше ста бланков свидетельств на компенсационные выплаты и техническое оборудование, на котором они изготавливались", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании в Кемерове группы молодых людей, которые организовали продажу наркотиков за криптовалюту.