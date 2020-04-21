Больше тонны японского контрабандного алкоголя не пустили в Россию

Сотрудники таможни в Южно-Курильске обнаружили контрабандную партию алкоголя по палубой судна из Японии.

Партия была крупной - 1146 литров спиртных напитков.

Как рассказали в пресс-службе дальневосточного таможенного управления,

"в жилом подпалубном помещении рыболовецкой шхуны, прибывшей из порта Ханасаки было спрятано 99 ящиков с виски, водкой, вином и пивом".

Сейчас проводится оценочная экспертиза изъятого товара, который пытались контрабандой провезти на территорию РФ.

фото предоставлены пресс-службой ФТС