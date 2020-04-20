В Крыму в ходе реставрации памятника архитектуры украли 1,5 миллиона

В Республике Крым расследуют уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при ведении реставрационных работ объекта культурного наследия.

Следствием установлено, что бюджетные деньги были похищены при реставрации объекта культурного наследия "Здание офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка, 1910-1913 гг".

Ранее, комитет по охране культурного наследия Республики Крым и ООО "Меандр" заключили между собой контракт на выполнение противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ этого памятника архитектуры.

"С ноября 2016 по декабрь 2017 года сотрудниками ООО "Меандр" за выполнение ремонтно-реставрационных работ на основании заведомо ложных актов выполненных работ были получены денежные средства в размере более 1,5 млн рублей. При этом фактически реставрационные работы не производились, так как старинная плитка ими попросту была заменена на новую", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Таким образом, республиканскому бюджету был нанесен ущерб на полтора миллиона рублей, что является крупным размером, — отметили в ведомстве.

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