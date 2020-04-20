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Источник Правда.Ру

В Карачаево-Черкесии расследуют тройное убийство

Происшествия

Утром 20 апреля 2020 года в квартире одного из домов города Черкесска были обнаружены тела 65-летней женщины и двоих детей. В убийстве подозревается сожитель женщины.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

"Утром 20 апреля 2020 года в квартире одного из домов города Черкесска с множественными колото-резаными повреждениями обнаружены тела 65-летней женщины и двоих детей. В совершении преступления подозревается 64-летний местный житель, проживавший совместно с потерпевшими, который доставлен в медицинское учреждение в бессознательном состоянии", — передают в пресс-службе Следственного комитета России.

О причинах бессознательного состояния подозреваемого и мотивах преступления пока ничего не сообщается.

"Следователем осмотрено место происшествия, назначены медицинские и криминалистические экспертизы, изъяты предполагаемое орудие убийства и иные следы преступления. Вопрос о проведении следственных действий с подозреваемым и избрании в отношении него меры пресечения решается с учетом состояния его здоровья", — уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Астрахани начинается судебный процесс над участниками экстремистского сообщества.

Темы убийство черкесск карачаево-черкесия следственный комитет
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