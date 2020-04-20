В Астраханской области будут судить двоих местных жителей и одного приезжего из Краснодарского края по обвинениям в экстремизме, незаконном хранении взрывных устройств и изготовлении оружия.
По данным следствия, трое обвиняемых создали на территории Астрахани организованную группу, участники которой придерживались радикальных националистических взглядов.
"В организованной группе существовала строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовались различные шифры при общении. Для реализации задуманного обвиняемые изготовили взрывчатые вещества и зажигательные смеси, а также пытались приобрести огнестрельное оружие для совершения преступлений", - сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых оперативники регионального УФСБ изъяли:
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СК РФ.
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