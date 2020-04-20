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Источник Правда.Ру

В Башкирии женщину подозревают в покушении на убийство своих детей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Женщина набросилась с ножом на двух своих дочерей. Одной исполнилось восемь, другой — только пять лет.

Уголовное дело по статье — покушение на убийство -  возбуждено в отношении 35-летней жительницы Аксинского района Башкирии.

"Как стало известно следствию, 18 апреля 2020 года подозреваемая, находясь дома у своего сожителя, нанесла своим дочерям восьми и пяти лет ножевые ранения. Сожитель подозреваемой, увидев происходящее, сумел остановить женщину, после чего вызвал скорую помощь. Сейчас девочки находятся на стационарном лечении, угрозы их жизни не имеется", — передают в пресс-службе Следственного комитета РФ.

О мотивах преступления пока ничего не сообщается

Сейчас с подозреваемой работают следователи, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

"Допрашиваются члены ее семьи, изучаются жилищно-бытовые условия проживания и взаимоотношения в семье. В отношении подозреваемой планируется проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы. Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Вологде один из руководителей пассажирского железнодорожного депо организовал себе незаконный заработок на воде.

Темы башкирия следственный комитет покушение на убийство
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