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Источник Правда.Ру

В Чувашии задержали группу “подпольных банкиров”

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Около 40 миллионов рублей успела заработать преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денег в Республике Чувашия.

Как выяснили оперативники, в состав преступной группы входили жители Чебоксар. Они занимались созданием так называемых фирм-однодневок, при их помощи проводили банковские операции, целью которых было обналичивание денег.

Доход злоумышленники получали в виде процента с каждой сделки

"Начиная с 2014 года трое предполагаемых организаторов вовлекли в противоправную деятельность еще троих своих знакомых, зарегистрировав в общей сложности порядка 50 фирм в Чувашии и Москве. Через счета этих юридических лиц были проведены сотни банковских операций, в результате чего был извлечен доход в сумме порядка 40 миллионов рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Было возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества.

Пять фигурантов были задержаны, один от следствия скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в подмосковном Чехове полиция обнаружила целую плантацию марихуаны.

Темы полиция чебоксары
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