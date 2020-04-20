Плантацию марихуаны обнаружили в подмосковном Чехове

У "наркобарона" в Чехове изъяли более ста кустов конопли, которую он выращивал, и более двух килограммов готового наркотика.

Житель Подмосковья организовал работу небольшого предприятия по производству марихуаны, которое производило продукцию в масштабах близким к промышленным.

Деятельность теплицы с незаконными растениями пресекли оперативники, а заодно задержали ее хозяина, им оказался местный 62-летний житель.

"Изъяты предметы и вещества, используемые для культивирования наркосодержащих растений, 118 кустов растений с корневой системой, вещество растительного происхождения, которое согласно химическому исследованию является наркотическим средством — канабисом (марихуаной) массой около 2,3 килограммов", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Задержали хозяина нарколаборатории в тот момент, когда он пытался продать часть урожая двум другим местным жителям. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

Пока подозреваемый находится под домашним арестом, — добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Тверской области изъяли крупную партию наркотиков.