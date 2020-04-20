Полицейские задержали группу "теневых коллекторов"

По версии задержанных, они занимались взысканием долгов, по версии оперативников — это больше похоже на разбой.

События уголовного дела, расследованием которого сейчас занимаются в полиции Москвы, произошли еще в 2014 году.

Местный житель занял у своей знакомой шесть миллионов рублей. Через некоторое время она попросила вернуть долги и получила отказ, потому что оговоренный срок возврата еще не наступил. В итоге женщина обратилась к знакомым с криминальным прошлым.

"Теневые коллекторы" с помощью угроз и насилия отобрали у потерпевшего деньги и автомобиль "Мерседес Гелендваген". Общий ущерб составил около 7 миллионов рублей.

"В конце марта 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Москве, Московской области и Кабардино-Балкарской Республике были задержаны восемь злоумышленников, четверо из которых ранее судимы", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли также пистолеты и патроны. Так, к статье о разбое прибавилась статья о незаконном хранении оружия.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле против жительницы Новосибирска, которая на махинациях с авиабилетами заработала больше миллиона рублей.