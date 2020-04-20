Жительница Новосибирска продавала несуществующие авиабилеты

Жительницу Новосибирска будут судить за мошенничество с авиабилетами. Доверчивых покупателей, которые хотели приобрести билеты со скидкой, она обманула более чем на миллион рублей.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, 36-летняя жительница Новосибирской области в прошлом действительно работала в одной из авиакомпаний и занималась оформлением документов.

Якобы имея определенные связи, она предлагала свои услуги по покупке авиабилетов с большой скидкой.

"Обладая сведениями о порядке оформления авиабилетов, обвиняемая умышленно занижала цену на них, сообщая ложную информацию о том, что у нее, как у лица, имеющего отношение к авиакомпании, имеется возможность приобретать билеты со скидкой — от 6 тысяч рублей. Накануне вылета женщина сообщала клиентам о том, что по независящим от нее обстоятельствам вылететь по купленным билетам они не могут, обещая вернуть уплаченные денежные средства позже", — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Однако никаких денег клиенты аферистки назад уже не получали

В общей сложности по делу проходят 23 потерпевших, которым причинен ущерб в размере 1 227 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Его рассмотрением займется Советский районный суд Новосибирска.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле в Кировской области, по которому проходят двое местных жителей. Они избили фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов.