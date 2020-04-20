Жительницу Новосибирска будут судить за мошенничество с авиабилетами. Доверчивых покупателей, которые хотели приобрести билеты со скидкой, она обманула более чем на миллион рублей.
Как выяснилось в ходе предварительного следствия, 36-летняя жительница Новосибирской области в прошлом действительно работала в одной из авиакомпаний и занималась оформлением документов.
Якобы имея определенные связи, она предлагала свои услуги по покупке авиабилетов с большой скидкой.
"Обладая сведениями о порядке оформления авиабилетов, обвиняемая умышленно занижала цену на них, сообщая ложную информацию о том, что у нее, как у лица, имеющего отношение к авиакомпании, имеется возможность приобретать билеты со скидкой — от 6 тысяч рублей. Накануне вылета женщина сообщала клиентам о том, что по независящим от нее обстоятельствам вылететь по купленным билетам они не могут, обещая вернуть уплаченные денежные средства позже", — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В общей сложности по делу проходят 23 потерпевших, которым причинен ущерб в размере 1 227 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Его рассмотрением займется Советский районный суд Новосибирска.
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