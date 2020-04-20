СК расследует дело об избиении фельдшера в Кировской области

Следственный комитет займется расследованием уголовного дела двух хулиганов, которые избили фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области принято к производству уголовное дело, возбужденное по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений) по факту нападения на фельдшера. По версии следствия, 17 апреля в городе Кирово-Чепецке около дома №16 по проспекту России двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на фельдшера скорой помощи и нанесли ему удары, причинив потерпевшему травмы", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошел в городе Кирове-Чепецке в ночь на 18 апреля.

По данным местных правоохранительных органов, двое местных жителей 1985 и 1989 годов рождения избили фельдшера бригады скорой помощи, которая приехала на вызов.

Хулиганов задержали сотрудники полиции.

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