Груз контрабандного антиквариата остановили на границе с Россией

На российской границе в Псковской области остановили груз антиквариата из Франции, возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей.

Незаконно провезти антиквариат в Россию пытался житель Санкт-Петербурга, 1981 года рождения.

По его словам, несколько старинных предметов и монет он приобрел, находясь во Франции, и хотел привезти из в Россию, чтобы перепродать.

"В ходе таможенного досмотра у него в багаже был обнаружен незадекларированный им товар: произведения декоративно-прикладного искусства, предметы отправления религиозного культа и монеты. В частности, наборы столовых приборов, шкатулки для украшений, распятие настенное, часы карманные, монеты ряда европейских государств конца ХVIII — начала XX веков", — сообщили в ГУ МВД по Псковской области.

Общую стоимость предметов оценили почти в 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Санкции по этой статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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