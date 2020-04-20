В Подмосковье преступники крали детали с машин каршеринга

В Подмосковье задержали 26-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Его подозревают в серии краж деталей из прокатных автомобилей.

"Установлено, что двое злоумышленников через мобильное приложение, оформленное на чужой аккаунт, вскрывали автомобили каршеринга, припаркованные в г.о. Котельники и Дзержинске, и похищали рулевые колеса с подушками безопасности водителей. Таким образом, было разоборудовано 7 машин иностранного производства. Общая сумма ущерба составила 315 тысяч рублей", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Преступников нашли по объявлениям в интернете. Украденные рулевые колеса и подушки безопасности они продавали по заниженным ценам. Оперативники договорились о встрече с продавцом и, убедившись, что это именно те самые похищенные детали, задержали злоумышленника.

"При осмотре автомобиля задержанного было обнаружено и изъято 2 рулевых колеса, 4 подушки безопасности водителя, а также инструменты, которые использовались при совершении преступлений", - отметила Татьяна Петрова.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские устанавливают местонахождение второго фигуранта, а также причастность злоумышленников к таким же преступлениям на территории Московской области.

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