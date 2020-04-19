Из больницы в городе Шахты Ростовской области сбежал пациент, у которого предварительно положительный анализ на COVID-19, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.
"В управление МВД России по городу Шахты поступило сообщение из оперативного штаба города Шахты о подтверждении первичного анализа на коронавирусную инфекцию у одного из пациентов инфекционного отделения, который накануне покинул медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
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