В городе Шахты пациент с коронавирусом убежал от врачей больницы

Из больницы в городе Шахты Ростовской области сбежал пациент, у которого предварительно положительный анализ на COVID-19, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.