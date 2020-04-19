Следственный комитет разыскивает мать, которая, по предварительной версии, выбросила своего новорожденного ребенка в реку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело несчастного нашли в реке Цыганка в поселении Воскресенское Новой Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "убийство матерью новорожденного ребенка", — сказала Иванова.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.