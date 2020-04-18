Исполняющего обязанности замглавы Хакасии задержали на взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении 45-летнего замглавы Хакасии Сергея Новикова. Об этом сообщает "Медуза".

По версии следствия, Новиков обещал помочь в заключении контракта на строительство корпуса-интерната в селе Туим одной строительной компании. За свои услуги он требовал 12 миллионов рублей.

Исполняющего обязанности задержали с поличным при совершении сделки, когда он получал два миллиона рублей. В ближайшее время по просьбе следствия чиновник будет арестован.