Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении 45-летнего замглавы Хакасии Сергея Новикова. Об этом сообщает "Медуза".
По версии следствия, Новиков обещал помочь в заключении контракта на строительство корпуса-интерната в селе Туим одной строительной компании. За свои услуги он требовал 12 миллионов рублей.
Исполняющего обязанности задержали с поличным при совершении сделки, когда он получал два миллиона рублей. В ближайшее время по просьбе следствия чиновник будет арестован.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.