Днем, 4 апреля, в пятиэтажном доме в городе Орехово-Зуево произошел взрыв газа. В результате погибли 3 человека и 10 попали в больницу. Всех жильцов дома расселили, передает РИА "Новости".
Эксперты проверили здание, и сегодня первые жители уже возвращаются в свои квартиры.
"Сегодня в полдень была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, режим ЧС снят с части дома, где расположен третий и четвертый подъезд, данное решение принято всеми членами Комиссии единогласно", — приводит пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева слова зампредседателя правительства области Евгения Хромушина.
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