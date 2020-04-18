Жители обрушившегося дома в Орехово-Зуеве возвращаются домой

Днем, 4 апреля, в пятиэтажном доме в городе Орехово-Зуево произошел взрыв газа. В результате погибли 3 человека и 10 попали в больницу. Всех жильцов дома расселили, передает РИА "Новости".

Эксперты проверили здание, и сегодня первые жители уже возвращаются в свои квартиры.