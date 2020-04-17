Житель Петербурга решил подзаработать на строительстве гипермаркета

Идея заключалась вовсе не в том, чтобы пойти работать на стройку, а в том, чтобы организовать мошенническую схему и получить деньги просто так.

По версии следствия, в распоряжении жителя Санкт-Петербурга появилась информация о предстоящем строительстве в деревне Кальтино Всеволжского района Ленинградской области крупного гипермаркета.

"На основании фиктивного свидетельства о праве собственности и постановления администрации Всеволожского района Ленинградской области, датированных 1997 годом, мужчина оформил на своего знакомого земельный участок, через который проходила единственная дорога, ведущая к строящемуся зданию торгового центра", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

После этого участок был продан за 3 миллиона рублей представителям застройщика

Когда все обстоятельства незаконной сделки открылись, было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

В настоящее время уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Челябинской области задержали участников преступной группы, которая несколько лет занималась организацией нелегальной миграции в Россию.