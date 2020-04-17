В Челябинске преступники зарабатывали на незаконных мигрантах

В Челябинской области преступную группу из пяти человек обвиняют в организации незаконной миграции.

По версии следствия, деятельность группы началась в 2017 году.

"Соучастники подыскивали лиц, готовых платить денежные средства за предоставление фиктивных документов, обеспечивающих видимость законного пребывания в Российской Федерации. После этого они осуществляли фиктивную постановку данных лиц на миграционный учёт по месту пребывания в жилом помещении, заключали с ними фиктивные трудовые договоры, обеспечивали их перемещение через границу и обратно с целью получения новых миграционных карт", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Таким способом злоумышленники организовали незаконное пребывание на территории России и, в частности, в Челябинске более 100 иностранных граждан.

Деятельность преступной группы пресечена в апреле 2019 года. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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