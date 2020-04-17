Руководителя охранного предприятия на Сахалине обвиняют в мошенничестве

По версии следствия, злоумышленник передал в качестве взятки заместителю директора местного Водоканала более 2,2 млн рублей.

За это замдиректора обещал не проверять охранное предприятие на предмет оказания услуг по обеспечению безопасности объектов водоснабжения.

Все это помогло фигуранту завысить в документах сведения об объеме оказанных услуг и получить оплату за них на 56 миллионов рублей больше, чем было положено.

Примерно 42 миллиона рублей обвиняемый оставил лично себе

После задержания злоумышленника сотрудниками правоохранительных органов, на его имущество в размере более 130 миллионов рублей был наложен арест.

В настоящее время уголовное дело в отношении сотрудника Водоканала, получавшего взятки, также рассматривается судом, — сообщили в пресс-службе сахалинской прокуратуры.

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