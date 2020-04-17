Во Владикавказе задержали двух женщин за продажу героина

Две женщины делали на улицах города "закладки" с героином. При задержании и обыске у них нашли более 300 граммов наркотиков.

У двух женщин, приехавших из Москвы, которых задержали во Владикавказе, изъяли около двух тысяч разовых доз героина.

В момент осуществления очередной закладки одну из злоумышленниц, 36-летнюю жительницу Москвы, задержали с поличным на улице Владикавказской.

Вторую участницу преступной группы, также москвичку 1987 года рождения, застали в момент, когда она делала фотографии тайников с наркотиками, чтобы отправить фото покупателям.

На съемной квартире, где проживали женщины, обнаружили крупную партию запрещенных веществ и предметы, используемые для их расфасовки. Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином общим весом более 320 граммов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков. Наказание за данное преступление может достигать 20 лет лишения свободы.

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