Жительницу Череповца задержали за снятие порчи

В Пермском крае 64-летняя женщина проводила обряды по снятию порчи. При этом достоверно неизвестно снималась ли порча, но деньги у людей абсолютно точно пропадали.

В мошенничестве обвиняют жительницу Череповца, по данным следствия, преступления были совершены в декабре 2018 года.

Женщина знакомилась на улице с пожилыми людьми, убеждала, что на них лежит нехорошее заклятие и предлагала свои услуги по снятию порчи.

Для проведения обрядов обвиняемая просила у потерпевших деньги или ювелирные украшения. Проводила с ними таинственные манипуляции, заворачивала в газету или кусок ткани и возвращала уже пустой сверток, настрого запрещая прикасаться к нему несколько дней.

У одной из потерпевших таким образом мошенница забрала 310 тысяч, а у другой 8 тысяч рублей

"В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали злоумышленницу в Архангельской области. Установлено, что обвиняемая аналогичным образом обманула двух жителей города Каргополь. Расследование по данным фактам противоправной деятельности продолжается", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Следственном комитете раскрыли уголовное дело о двойном убийстве граждан Азербайджана, которое произошло 17 лет назад.