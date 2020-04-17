В СК раскрыли двойное убийство, совершенное в 2003 году

В Дагестане раскрыто двойное убийство граждан Арзербайджана, совершенное 17 лет назад. Задержано двое жителей Дербента, третий до сих пор находится в бегах.

"По версии следствия, в конце марта 2003 года Зульфетдин Джелилов с целью совершения разбойного нападения и убийства двух жителей Республики Азербайджан привлек для совершения преступлений ранее знакомых ему Дадашева и Бабаева, после чего под предлогом покупки леса предложил потерпевшим прибыть с денежными средствами в город Дербент Республики Дагестан", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Обвиняемые вооружились пистолетами и после того, как потерпевшие приехали с деньгами в назначенное место, расстреляли их. Тела убитых вывезли в безлюдную местность и сожгли.

Добычей преступников стали 38 тысяч долларов США

Джелилову удалось сбежать от следствия, он объявлен в международный розыск.

В отношении его подельников следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения.

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