В Дагестане раскрыто двойное убийство граждан Арзербайджана, совершенное 17 лет назад. Задержано двое жителей Дербента, третий до сих пор находится в бегах.
"По версии следствия, в конце марта 2003 года Зульфетдин Джелилов с целью совершения разбойного нападения и убийства двух жителей Республики Азербайджан привлек для совершения преступлений ранее знакомых ему Дадашева и Бабаева, после чего под предлогом покупки леса предложил потерпевшим прибыть с денежными средствами в город Дербент Республики Дагестан", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Обвиняемые вооружились пистолетами и после того, как потерпевшие приехали с деньгами в назначенное место, расстреляли их. Тела убитых вывезли в безлюдную местность и сожгли.
Джелилову удалось сбежать от следствия, он объявлен в международный розыск.
В отношении его подельников следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения.
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