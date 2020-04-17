Начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова сообщила журналистам о возбуждении уголовного дела в отношении пациента, сбежавшего из больницы с диагнозом "COVID-19".

"Следователем следственного отдела ОМВД России по городскому округу Жуковский в отношении местного жителя 1970 года рождения, который самовольно покинул медицинское учреждение, зная о диагностируемой у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение, возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", — сказала она.