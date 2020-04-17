Начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова сообщила журналистам о возбуждении уголовного дела в отношении пациента, сбежавшего из больницы с диагнозом "COVID-19".
"Следователем следственного отдела ОМВД России по городскому округу Жуковский в отношении местного жителя 1970 года рождения, который самовольно покинул медицинское учреждение, зная о диагностируемой у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение, возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", — сказала она.
Татьяна Петрова упомянула, что своим побегом пациент создал угрозу массового заражения коронавирусом людей на улице.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.