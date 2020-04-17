В Республике Коми женщина собирала деньги за обучение, которого не было

Жительницу Ухты подозревают в организации серии мошенничеств, от которых пострадали несколько местных жителей.

Так, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что нашел в интернете объявление о курсах повышения квалификации для работников нефтяной отрасли.

Он связался с женщиной, которая представилась организатором курсов, договорился о прохождении обучения и перевел ей на карту 35 тысяч рублей. Приглашение на курсы он так и не получил, а женщина перестала выходить на связь.

"Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы. Ею оказалась ухтинка, 1971 года рождения, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В ходе допроса подозреваемая признала вину", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Также полицейские выяснили, что это не единственный подобный случай. Женщина регулярно предлагала разным людям свои услуги по поступлению в вуз, получению диплома о высшем образовании и так далее.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, женщина будет дожидаться окончания следствия в СИЗО.

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