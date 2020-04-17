В Приморье закрыли шесть залов с игровыми автоматами

В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведении азартных игр.

Как установили в региональном следственном комитете, преступная группа действовала с января 2018 по апрель 2020 года.

По нескольким адресам во Владивостоке было установлено игровое оборудование, компьютеры и принимались клиенты, готовые проигрывать деньги.

Понятно, что деятельность эта производилась без каких-либо лицензий и вне границ игорной зоны, где подобный бизнес разрешен.

"В результате совместных усилий следователей Следственного комитета и сотрудников ФСБ установлено шесть помещений, в которых осуществлялась незаконная игорная деятельность. За время ведения незаконного игорного бизнеса группой лиц был извлечен доход в размере более 6 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ходе обысков, оперативники изъяли игровое оборудование, компьютеры, бухгалтерские документы и деньги. Задержаны 6 человек - 3 организатора, управляющий, бухгалтер и администратор.

В отношении бухгалтера избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении других членов группы следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.

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